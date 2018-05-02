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    Ср., 2 мая 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Протезирование зубов
    • Сегодня! Андрей Оруб Cегодня в 11:20 «Ответить»
      Подскажете куда можно обратится по поводу протезирования зубов, кто уже сталкивался с такой проблемой, куда лучше обратится?
      • New! Володя Клайд Cегодня в 14:40 «Ответить»
        Слава Богу с таким не обращался, максимум это пломбы. Попробуйте по заходить к стоматологам и проконсультироваться у них, а там просто сами выберете что вам понравилось исходя из того что вам предоставили.
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