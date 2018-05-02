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    Ср., 2 мая 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Постельное белье.
    • Сегодня! fainna Cегодня в 11:02 «Ответить»
      Скоро у моей свекрови день рожденье,хочу подарить что то полезное и нужное, посоветовали здесь https://tex37.ru приобрести постельные принадлежности,набор постельного белья, красивые и яркие,из хорошего материала,оригинальной расцветкой.Как думаете,хорошим ли будет подарком для моей свекрови?
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