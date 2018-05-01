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New!
Duferen
Cегодня в 18:52
«Ответить»
Привет. Брату нужно взять кредит, но у него история кредитная не очень хорошая. Слышали, что в таких случаях дают кредиты под залог авто, подскажите кто такой кредит ему сможет дать?
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