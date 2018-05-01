В ближайшее время планирую покупать Тойоту Короллу в новом кузове, налички всего 400 тысяч, остальное хочу либо в кредит брать, либо же в лизинг авто оформлять. Как вы считаете: что выгоднее? Может кто-то из вас уже имел опыт такой покупки, поделитесь своим мнением?
Я бы кредит не стал точно брать, особенно потребительский. Там такой пакет документов затребуют, что собирать их будете больше месяца. Лучше уж взять Тойоту Короллу в лизинг, вполне возможно, что вы сможете раньше выплатить всю стоимость авто и переплата будет вообще минимальная. Попробуйте например сюда обратиться по этом вопросу, чтобы более подробно все узнать http://toyota-leasing.pro/corolla
Не знаю как для физических лиц, но для юридических лизинг точно выгоднее. У меня брат владеет службой такси у нас в городе, так он в том году взял в лизинг 8 машин Киа, сейчас уже за 6 из них полностью рассчитался, переплатил минимум.