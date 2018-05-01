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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Лизинг или кредит?
    • Сегодня! cipupo Cегодня в 17:45 «Ответить»
      В ближайшее время планирую покупать Тойоту Короллу в новом кузове, налички всего 400 тысяч, остальное хочу либо в кредит брать, либо же в лизинг авто оформлять. Как вы считаете: что выгоднее? Может кто-то из вас уже имел опыт такой покупки, поделитесь своим мнением?
      • New! PiroGa Cегодня в 18:04 «Ответить»
        Возьмите потребительский кредит да и все. Там проценты намного ниже чем в автокредите, и переплата ниже чем в лизинге. Только справок банк с вас много потребует, но это уже мелочи.
        • New! idacekem Cегодня в 18:14 «Ответить»
          Я бы кредит не стал точно брать, особенно потребительский. Там такой пакет документов затребуют, что собирать их будете больше месяца. Лучше уж взять Тойоту Короллу в лизинг, вполне возможно, что вы сможете раньше выплатить всю стоимость авто и переплата будет вообще минимальная. Попробуйте например сюда обратиться по этом вопросу, чтобы более подробно все узнать http://toyota-leasing.pro/corolla
          • New! Rrissti Cегодня в 18:20 «Ответить»
            Не знаю как для физических лиц, но для юридических лизинг точно выгоднее. У меня брат владеет службой такси у нас в городе, так он в том году взял в лизинг 8 машин Киа, сейчас уже за 6 из них полностью рассчитался, переплатил минимум.
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