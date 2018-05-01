У нашего шефа в конце мая день рождение, хотим ему от коллектива что-то прикольное и необычное подарить. Поделитесь идеями: что вы дарите начальству? Деньгами мы еще не скидывались, поэтому бюджет не ограничен, но естественно в пределах разумного)
Мы деньги всегда дарим и букет цветов, никакие подарки не покупаем. У нас начальник довольно специфический человек по общению, поэтому высока вероятность, что мы не угадаем с подарком, а впасть в немилость не хотелось бы(
Подарок начальнику всегда сложно выбрать, что-то личное нельзя дарить, это может его обидеть, деньги тоже я бы не стала вручать, по-моему это не этично. Можно например вот такой необычный подарок преподнести http://lovislova.ru/slovo/podaror_nachalniku , мне кажется, что это будет всегда уместно и на память человеку останется.
А мы всегда дарим бутылку дорогого алкоголя и торт, который сами же и съедаем Подарки я не вижу смысла дарить, у каждого свои вкусы, я например вообще ничего не знаю о своих коллегах, а уж тем более о боссе.