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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Подарок начальнику
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 16:09 «Ответить»
      У нашего шефа в конце мая день рождение, хотим ему от коллектива что-то прикольное и необычное подарить. Поделитесь идеями: что вы дарите начальству? Деньгами мы еще не скидывались, поэтому бюджет не ограничен, но естественно в пределах разумного)
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 16:34 «Ответить»
        Мы деньги всегда дарим и букет цветов, никакие подарки не покупаем. У нас начальник довольно специфический человек по общению, поэтому высока вероятность, что мы не угадаем с подарком, а впасть в немилость не хотелось бы(
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 17:12 «Ответить»
          Подарок начальнику всегда сложно выбрать, что-то личное нельзя дарить, это может его обидеть, деньги тоже я бы не стала вручать, по-моему это не этично. Можно например вот такой необычный подарок преподнести http://lovislova.ru/slovo/podaror_nachalniku , мне кажется, что это будет всегда уместно и на память человеку останется.
          • Сегодня! cipupo Cегодня в 17:23 «Ответить»
            А мы всегда дарим бутылку дорогого алкоголя и торт, который сами же и съедаем Подарки я не вижу смысла дарить, у каждого свои вкусы, я например вообще ничего не знаю о своих коллегах, а уж тем более о боссе.
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