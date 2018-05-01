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    Вт., 1 мая 2018г.
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    Тема: Совет нужен
    • Сегодня! Maxim22 Cегодня в 15:49 «Ответить»
      Расскажите пожалуйста куда можно обратиться за курсами английского языка?
      • Сегодня! Saibat Cегодня в 16:01 «Ответить»
        Есть онлайн курсы, они могут помочь
        • Сегодня! subor22 Cегодня в 16:10 «Ответить»
          Если нужны курсы английского языка то вот вам интересный вариант http://lablang.ru/english-courses/ Стоит к ним присмотреться, они профессионалы и думаю это то что вы искали, по крайней мере мне всё у них понравилось, да и цены приятные вполне, поэтому можете на сайте со всем ознакомиться и решить то это или не то
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