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    Пн., 30 апреля 2018г.
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    Тема: Интернет магазин
    • Сегодня! Владая Cегодня в 21:05 «Ответить»
      Народ посоветуйте интернет магазин зонтов, хочу мужу купить в подарок на годовщину. Прошлась по оффлайн магазинам ничего нормального не нашла, а хочется подарить какой нибудь хороший.
      • Сегодня! Самаль Елена Cегодня в 21:32 «Ответить»
        Я отцу хочу купить зонт а то у него поломался, тоже бегала по магазинам но так ничего и не купила, то качество не очень то цены слишком завышены. Смотрела по интернет магазинам, можно конечно выбрать хороший зонтик по нормальной цене. Мне пригляделся мужской зонт в этом магазине https://zontok.ru/products/search?sort=0...t=мужские+зонты . Думаю заказать, надеюсь отцу понравится мой выбор.
        • New! Мальвинка Cегодня в 21:47 «Ответить»
          Зонт на годовщину, ну это как то очень просто, неужели не могли придумать подарок по оригинальней. Лучше бы запонки оригинальные или часы хорошие, а зонт ну это такое что можно и так купить, не обязательно в подарок.
          • New! Мария Ивановна Cегодня в 21:55 «Ответить»
            Если хотите хороший зонт подарить мужу то покупайте Planet это зонты класса люкс, думаю ему такой подарочек очень понравится. Своему покупала обошлось не дешево но оно того стоило.
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