Я отцу хочу купить зонт а то у него поломался, тоже бегала по магазинам но так ничего и не купила, то качество не очень то цены слишком завышены. Смотрела по интернет магазинам, можно конечно выбрать хороший зонтик по нормальной цене. Мне пригляделся мужской зонт в этом магазине https://zontok.ru/products/search?sort=0...t=мужские+зонты . Думаю заказать, надеюсь отцу понравится мой выбор.
Зонт на годовщину, ну это как то очень просто, неужели не могли придумать подарок по оригинальней. Лучше бы запонки оригинальные или часы хорошие, а зонт ну это такое что можно и так купить, не обязательно в подарок.