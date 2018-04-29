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    Вс., 29 апреля 2018г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Фильмы по комиксам
    • New! MaxPronin Cегодня в 20:29 «Ответить»
      Я думаю есть еще любители такой тематики, так что предлагаю Дэдпул 2, один из самых ожидаемых мною фильмов!) Сюжет в этот раз будет круче чем в первой части, море спецэффектов, новые герои, то что надо для кайфа. Скучать явно не заставит вас. Любителям Марвел-вселенной особенно по
      душе придется) Попробуйте, не пожалеете
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