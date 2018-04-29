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Тема: Фильмы по комиксам
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New!
MaxPronin
Cегодня в 20:29
«Ответить»
Я думаю есть еще любители такой тематики, так что предлагаю Дэдпул 2, один из самых ожидаемых мною фильмов!) Сюжет в этот раз будет круче чем в первой части, море спецэффектов, новые герои, то что надо для кайфа. Скучать явно не заставит вас. Любителям Марвел-вселенной особенно по
душе придется) Попробуйте, не пожалеете
[img]
http://kinosklad.net/uploads/mini/0x287/...8b825.jpg[/img]
http://kinosklad.net/7400-dedpul-2-2018-online.html
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