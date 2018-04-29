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    Вс., 29 апреля 2018г.
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    Тема: Ведерки
    • Сегодня! Диденко Cегодня в 12:43 «Ответить»
      Скоро поедем на лето в деревню и мне нужно купить много пластиковых ведерок разных размеров. Друзья и родные заказали. Может кто знает, где можно купить такие?
      • Сегодня! Zebro Cегодня в 12:50 «Ответить»
        Я точно не знаю, но может стоит посмотреть в Строймаркете? Там вроде должны продаваться такие вещи. Если не найдете, то еще можно съездить в ОБИ, в разделе сад и огород есть в продаже ведра.
        • New! Самсонова Cегодня в 13:03 «Ответить»
          Вам ведра пластиковые пищевые нужны, как на этом сайте https://agropak.net/catalog/plastikovye-vedra/? Если да, то тут же и можете заказать. Я сама хочу купить большую партию, чтобы хранить ягоды в таких ведерках. У нас свое кафе-мороженое и мы делаем десерты с натуральными фруктовыми и ягодными наполнителями.
          • New! Антон Фомин Cегодня в 13:11 «Ответить»
            На оптовом складе Промышленный точно найдете такие ведра. Я часто там закупаюсь всем необходимым. Находится он за рынком Северный, недалеко от автомастерской Зажигание.
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