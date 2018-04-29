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    Вс., 29 апреля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Фото с отдыха
    • Сегодня! Антон Фомин Cегодня в 12:38 «Ответить»
      Съездили с женой в марте на остров Бали. Безумно понравилось. Хотелось бы как-то сохранить свои эмоции и впечатления. В путешествии сделали много фотографий. Что можно сделать с ними? Как вы поступаете?
      • Сегодня! Диденко Cегодня в 12:45 «Ответить»
        Единственное, что пришло мне в голову – это сделать фотоколлаж. Я у друзей видел, смотрелось красиво и впечатляюще. У них были распечатаны снимки и просто приклеены к стене. А вы можете вставить самые лучшие фотографии в мультирамку, купить ее можно, например, здесь https://photoalt.ru/products/category/multiramki
        • Сегодня! Zebro Cегодня в 12:51 «Ответить»
          Я бы заказал или смонтировал сам видеоклип о путешествии. И еще можно купить электронную фоторамку и загрузить туда все фотографии. Поставить ее на видное место и меняющиеся фото всегда будут напоминать о путешествии.
          • Сегодня! Самсонова Cегодня в 12:57 «Ответить»
            Мне тоже нравится вариант с электронной фоторамкой. Я сама хочу себе купить такую, а то собралось много фоток, а распечатывать их очень дорого выйдет.
            • New! Алла Носова Cегодня в 13:09 «Ответить»
              А я бы порекомендовала вам сделать фотокнигу. Сейчас вместо обычных альбомов стало популярно делать фотокниги. Выглядит красиво и оригинально. Я сама планирую сделать такую книгу в подарок сестре на свадьбу. Осталось только самые лучшие снимки выбрать. А сделать фотокнигу онлайн можно вот на этом сайте https://multifoto.ru/fotopechat/fotoknigi/
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