Съездили с женой в марте на остров Бали. Безумно понравилось. Хотелось бы как-то сохранить свои эмоции и впечатления. В путешествии сделали много фотографий. Что можно сделать с ними? Как вы поступаете?
Единственное, что пришло мне в голову – это сделать фотоколлаж. Я у друзей видел, смотрелось красиво и впечатляюще. У них были распечатаны снимки и просто приклеены к стене. А вы можете вставить самые лучшие фотографии в мультирамку, купить ее можно, например, здесь https://photoalt.ru/products/category/multiramki
Я бы заказал или смонтировал сам видеоклип о путешествии. И еще можно купить электронную фоторамку и загрузить туда все фотографии. Поставить ее на видное место и меняющиеся фото всегда будут напоминать о путешествии.
А я бы порекомендовала вам сделать фотокнигу. Сейчас вместо обычных альбомов стало популярно делать фотокниги. Выглядит красиво и оригинально. Я сама планирую сделать такую книгу в подарок сестре на свадьбу. Осталось только самые лучшие снимки выбрать. А сделать фотокнигу онлайн можно вот на этом сайте https://multifoto.ru/fotopechat/fotoknigi/