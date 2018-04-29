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    Вс., 29 апреля 2018г.
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    Тема: Ремонт телевизора. Срочно!!!
    • Сегодня! TheFops Cегодня в 11:50 «Ответить»
      Пошли помехи на телевизоре. По идеи проблема со встроиной видеокартой. Нужен ремонт. На пк смог бы и сам. А тут самому стрёмно. Посоветуйте хороший сервис, а то жалко абы куда отдавать
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