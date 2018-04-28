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Сб., 28 апреля 2018г.
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Тема: Кто занимается составлением и сдачей бухгалтерской отчётности?
Форум:
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Тема:
Кто занимается составлением и сдачей бухгалтерской отчётности?
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Сегодня!
Jokerin
Cегодня в 18:27
«Ответить»
Кто занимается составлением и сдачей бухгалтерской отчётности?
Сегодня!
Smeren
Cегодня в 19:24
«Ответить»
Составлением и сдачей бухгалтерской отчётности занимается действительно профессионально вот эта организация
http://oooprestigeconsulting.ru/sostavle...oj-otchyotnosti
. Я в курсе, поскольку и сам с ней сотрудничаю уже довольно долгое время. Всем доволен полностью.
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