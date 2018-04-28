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    Сб., 28 апреля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Подскажите, где почтовые ящики закупить будет лучше всего.
    • Сегодня! Jokerin Cегодня в 18:13 «Ответить»
      Подскажите, где почтовые ящики закупить будет лучше всего.
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 18:51 «Ответить»
        По моему опыту, лучше всего закупать почтовые ящики вот в этой компании http://sclad.ru/pochtovie-yachiki/ . Нигде Вы больше не сможете найти настолько качественного товара по таким доступным ценам, это я Вам точно говорю. Сам пытался - не получилось.
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