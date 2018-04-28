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    Сб., 28 апреля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Стулья на кухню
    • New! Микки Cегодня в 14:33 «Ответить»
      Хочу себе барные стулья, но пока не найду что-то подходящего. Кто что посоветует?
      • New! Иван Гид Cегодня в 14:36 «Ответить»
        Мне понравились недорогие дизайнерские стулья для кухни на https://deephouse.pro/barnye_stulya/ здесь выбор большой. Себе для кухни заказывал, очень понравились. Смотрятся оригинально и современно, подчеркивают дизайн кухни
        • New! Иван Гид Cегодня в 14:36 «Ответить»
          А там сами смотрите
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