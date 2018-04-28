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    Сб., 28 апреля 2018г.
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    Тема: Влияет ли?
    • Сегодня! Kosto4ka Cегодня в 08:08 «Ответить»
      Влияет ли конкретная программа кредитования на процентную ставку? Если я к примеру выбиру квартиру, а не машину.
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