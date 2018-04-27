Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 27 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 68 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Создать домашнюю сеть с помощью роутера
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 09:46 «Ответить»
      Если Вы пользуетесь дома не только одним компьютером, но еще и другими подобными устройствами, то их можно объединить в домашнюю сеть http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...moshhyu-routera При этом можно создать домашнюю сеть через роутер, которая будет иметь выход в интернет.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода