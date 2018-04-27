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Пт., 27 апреля 2018г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Создать домашнюю сеть с помощью роутера
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Создать домашнюю сеть с помощью роутера
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Сегодня!
Владислав569
Cегодня в 09:46
«Ответить»
Если Вы пользуетесь дома не только одним компьютером, но еще и другими подобными устройствами, то их можно объединить в домашнюю сеть
http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...moshhyu-routera
При этом можно создать домашнюю сеть через роутер, которая будет иметь выход в интернет.
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