Dark Souls 3 продолжает традиции серии и готова испытать игроков на прочность в новой истории. Порой даже огонь гаснет, когда мир обращается в настоящие руины. Впереди — масштабные сражения с куда более опасными врагами. Для вас приготовлена мрачная, выполненная в лучших традициях притягательная атмосфера, напряженные баталии и динамичный геймплей. Совершенно не играет роли, начинаете ли вы только свое знакомство с серией или являетесь преданным поклонником Dark Souls — каждый получит удовольствие от игрового процесса, не прощающего никаких ошибок. Вы будете вознаграждены за свое мастерство, а потрясающая графика увлечет вас надолго. Ну же, соберитесь духом и с головой окунитесь во тьму!Заходите скачивайтемного торрентов фильмов , музыки , софта , игр и т.д. самые популярные.[IMG]