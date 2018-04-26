Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 26 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 117 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Душевая кабинка.
    • New! fainna Cегодня в 10:51 «Ответить»
      Вот решила обновить ванную комнату.Хочу вместо большой и неудобной ванны установить душевую кабинку.
      • New! valinna Cегодня в 10:52 «Ответить»
        Конечно очень хорошо и практично душевая кабинка.Главное места много не занимает в ванной комнате.
        • New! kentavr Cегодня в 10:58 «Ответить»
          В прошлом году делали ремонт в ванной комнате,с женой посоветовались, поставили душевую кабинку.Практично и удобно, ведь полную ванную водой не экономично, большую часть пользуемся душем,особенно когда жарко.Сейчас мне все нравится.Купили в интернет магазине https://www.vanna-doma.ru доставили быстро и аккуратно.Никаких поломок и нет.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Автомобиль5(1) АвтоФорумSmeren19.04.18 в 14:04Onnik Cегодня в 11:57
        У меня запор, что делать?17(1) Медицина и ЗдоровьеСтрелкова25.09.17 в 18:42Еленамак Cегодня в 11:40
        Офисный умягчитель воды4(1) Форум по интересамЮличка28Вчера в 21:15Нэфф Cегодня в 11:03
        Душевая кабинка.3(3) Строительство и ремонтfainnaCегодня в 10:51kentavr Cегодня в 10:58
        Подарок маме на Новый Год12(1) Женский форумAnzhelika11.12.17 в 07:05Kris321 Cегодня в 10:45
        С чего начать переезд квартиры.6(1) Ни о чем и о важномGoldfish2304.03.18 в 12:40Maxim22 Cегодня в 10:43
        Какой сайт создать?4(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыЛюсси11.04.18 в 10:14sashass Cегодня в 10:27
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода