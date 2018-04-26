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    Чт., 26 апреля 2018г.
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    Тема: Офисный умягчитель воды
    • Юличка28 Вчера в 21:15 «Ответить»
      Нужен офисный умягчитель воды.
      Вот нужно определится с тем какой же умягчитель выбрать, кто поделится советами по поводу выбора.
      Дело в том что моделей много, мне же нужно выбрать самый качественный и самый долговечный вариант умягчителя, может дадите советы.
      • Абуссид Вчера в 21:49 «Ответить»
        Ищите специализированный интернет магазин по продаже такого оборудования, и далее уже учитывая эти самые моменты делайте свой выбор. Обратите внимание что явно говоря в интернет магазинах есть консультанты, которые и помогут вам сделать лучший выбор.
        • Сицилия Вчера в 22:24 «Ответить»
          Берите самый дешевый и самый обычный умягчитель, кабинетный.
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