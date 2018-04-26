Нужен офисный умягчитель воды.
Вот нужно определится с тем какой же умягчитель выбрать, кто поделится советами по поводу выбора.
Дело в том что моделей много, мне же нужно выбрать самый качественный и самый долговечный вариант умягчителя, может дадите советы.
Ищите специализированный интернет магазин по продаже такого оборудования, и далее уже учитывая эти самые моменты делайте свой выбор. Обратите внимание что явно говоря в интернет магазинах есть консультанты, которые и помогут вам сделать лучший выбор.