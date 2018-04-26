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Чт., 26 апреля 2018г.
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Тема: Онкология гинекологии
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Тема:
Онкология гинекологии
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Aleksey121
Вчера в 19:38
«Ответить»
На ранней стадии онкологии гинекологии ещё можно полностью вылечиться. Нужно обращаться сюда:
http://cosmoenergetika.su
, где нетрадиционными методами лечат со 100% гарантией.
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