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    Ср., 25 апреля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шуруповерт для откручивания и закручивания небольших саморезов.
    • Сегодня! AlexanS Cегодня в 10:19 «Ответить»
      Посоветуйте такой не большой шуруповерт, чтобы удобно было разбирать различную бытовую технику, у меня большой, не всегда удобно, бывает шуруп сильно затянешь аж пластик трескается, если резьбу не сорвет.
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