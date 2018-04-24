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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Тема: Фильмы.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 15:51 «Ответить»
      За прошлый год вышло достаточно много фильмов, которые я хотел бы посмотреть, но многие из них не получается найти в интернете в хорошем качестве, и как вы думаете, может быть мне стоит оформить подписку на какой-нибудь из платных онлайн-кинотеатров?
      • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 15:58 «Ответить»
        А мне вот 2017-й год в плане кино не очень понравился. Действительно хороших картин было маловато. Хотя может быть я просто пропустил какие-то хорошие фильмы.
        • New! Fades Cегодня в 16:07 «Ответить»
          Кстати даже на сайтах самых крупных онлайн кинотеатров нет некоторых фильмов. И мне иногда из-за этого приходится скачивать какие-то фильмы на Рутрекере например.
          • New! Tamavil Cегодня в 16:14 «Ответить»
            http://hdkinomir.com/filmy-2017-goda/ - вот здесь например есть многое фильмы 2017-го года, может быть найдете на этом сайте именно те фильмы, которые вы хотите посмотреть. А платную подписку я бы на вашем месте не стал оформлять. Вообще если о платных сервисах для просмотра кино говорить, то мне кажется, что удобнее не подписку оплачивать, а за конкретный фильм платить.
            • New! vikazgnw Cегодня в 16:47 «Ответить»
              Приветствую! На просторах интернета огромное множество сайтов и каждый выбирает себе свой по вкусам, кому-то важнее огромное кол-во фильмов. кому-то такое же кол-во новинок, кто-то качество предпочитает, а некоторые вовсе отсутствие рекламы, так что, тут можно и не угодить сразу. Могу посоветовать фильм Приведение http://kinogorodok.net/461-prividenie-2018.html который можно посмотреть и потом не жалеть о потраченном на его просмотр времени, советую)
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