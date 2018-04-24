За прошлый год вышло достаточно много фильмов, которые я хотел бы посмотреть, но многие из них не получается найти в интернете в хорошем качестве, и как вы думаете, может быть мне стоит оформить подписку на какой-нибудь из платных онлайн-кинотеатров?
http://hdkinomir.com/filmy-2017-goda/ - вот здесь например есть многое фильмы 2017-го года, может быть найдете на этом сайте именно те фильмы, которые вы хотите посмотреть. А платную подписку я бы на вашем месте не стал оформлять. Вообще если о платных сервисах для просмотра кино говорить, то мне кажется, что удобнее не подписку оплачивать, а за конкретный фильм платить.
Приветствую! На просторах интернета огромное множество сайтов и каждый выбирает себе свой по вкусам, кому-то важнее огромное кол-во фильмов. кому-то такое же кол-во новинок, кто-то качество предпочитает, а некоторые вовсе отсутствие рекламы, так что, тут можно и не угодить сразу. Могу посоветовать фильм Приведение http://kinogorodok.net/461-prividenie-2018.html который можно посмотреть и потом не жалеть о потраченном на его просмотр времени, советую)