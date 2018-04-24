Лично я знаю как минимум несколько компаний, которые могут предоставить авто в аренду в Анапе. Однако, по моему опыту, разумнее всего обратиться вот в эту будет http://anapa-rentcar.ru/ . Она предлагает самые выгодные условия.
Оу, у меня такая же проблема, только я ищу где арендовать авто для фотосессии в Москве. В интернете подсказали одну компанию - Авто ДеЛюкс avto-delux.ru , надо будет пополнить счет на телефоне и позвонить им, спросить об условиях аренды. А в Анапе есть компания Сатурн - мы у них брали авто м аренду в прошлом году, все прошло хорошо.