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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Где арендовать машину в Анапе?
    • Сегодня! Jokerin Cегодня в 12:52 «Ответить»
      Где арендовать машину в Анапе?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 14:11 «Ответить»
        Лично я знаю как минимум несколько компаний, которые могут предоставить авто в аренду в Анапе. Однако, по моему опыту, разумнее всего обратиться вот в эту будет http://anapa-rentcar.ru/ . Она предлагает самые выгодные условия.
        • Сегодня! Onnik Cегодня в 15:52 «Ответить»
          Оу, у меня такая же проблема, только я ищу где арендовать авто для фотосессии в Москве. В интернете подсказали одну компанию - Авто ДеЛюкс avto-delux.ru , надо будет пополнить счет на телефоне и позвонить им, спросить об условиях аренды. А в Анапе есть компания Сатурн - мы у них брали авто м аренду в прошлом году, все прошло хорошо.
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