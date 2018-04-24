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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Лучше детские игрушки в обычном магазине покупать, или заказывать по интернету?
    • Сегодня! Jokerin Cегодня в 12:01 «Ответить»
      Лучше детские игрушки в обычном магазине покупать, или заказывать по интернету?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 14:05 «Ответить»
        По интернету, конечно. Я, к примеру, вот на этой площадке их покупаю http://veselokloun.ru/Magazin.html . Дело в том, что разница с обычными магазинами - очень значительная по цене, да и по качеству, кстати говоря, тоже. Можете сами в этом убедиться.
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