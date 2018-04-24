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    Тема: Оформление кредита
    • New! Bloodancer Cегодня в 10:45 «Ответить»
      У меня небольшой собственный бизнес. И сейчас мы переживаем не самые лучшие времена. Дабы не закрывать компанию я решил оформить на себя небольшой кредит, который поможет нам устоять на плаву. Подскажите где можно найти рейтинг банков которые предоставляют самые адекватные проценты на кредиты. Желательно чтобы без регистрации было.
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