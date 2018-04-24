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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Тема: Обзор БМВ
    • Сегодня! Slavaаа Cегодня в 08:38 «Ответить»
      Всем здорова! Решил себе купить BMW M550D, есть ли здесь владельцы данного зверя?) Судя по этому https://www.youtube.com/watch?v=e7Th14euzpk&feature=youtu.be обзору, машинка та ещё, уже не дождусь что бы купить её, но хотелось бы услышать ещё и отзывы от тех, кто давно ездит на ней
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