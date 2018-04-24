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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Подарок племяннику
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 08:26 «Ответить»
      всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, что можно подарить племяннику на 8 лет? У самого пока детей нет, поэтому не знаю, что им интересно в таком возрасте. А сестра говорит, что ничего не надо, и так все есть у него. Но я же не могу пойти с пустыми руками, это как минимум будет ребенку обидно!
      • Сегодня! cipupo Cегодня в 08:32 «Ответить»
        В таком возрасте ребенку уже и деньги можно подарить, чаще всего они на что-то сами копят. Ну а если деньги категорически не хотите, то купите сертификат в Детский мир к примеру, пусть они сами с вашей сестрой сходят и выберут что нужно.
        • Сегодня! PiroGa Cегодня в 08:38 «Ответить»
          В таком возрасте мальчику можно много чего подарить, все зависит от вашего бюджета: квадрокоптер, радиоуправляемые машинки, вертолеты, корабли, оригинал или аналог Lego https://bootlegbricks.ru/ . Деньги я бы не стала дарить, еще маловат ребенок для этого. Еще велосипед можно подарить, если у него его нет или гироскутер, но это довольно дорогие подарки.
          • Сегодня! Rrissti Cегодня в 08:45 «Ответить»
            Может быть ему подарить какой-нибудь бюджетный мобильник? Сейчас полно таких моделей, но нужно обязательно с его мамой поговорить, так как многие родители против всех гаджетов. Еще можно купить набор для опытов (юный химик), детям нравится такое времяпрепровождение и для развития это очень полезно.
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