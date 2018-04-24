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    Вт., 24 апреля 2018г.
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    Тема: В какой соцсети вы общаетесь?
    • hisana Вчера в 22:19 «Ответить»
      Люди, а какая у вас любимая соцсеть? В какой вы больше всего проводите время? Лично я люблю инстаграм, но решила ей изменить, поскольку достала реклама и бизнес-продвижение. Сейчас тестирую новую сеть "Матрешка", скачала ее в маркете как обычное приложение https://play.google.com/store/apps/detai...ntera.matreshka, https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BC%D...B0/id1304366917. Пока все нравится, надеюсь все мои друзья скоро перейдут на нее.
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