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Вт., 24 апреля 2018г.
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Тема: В какой соцсети вы общаетесь?
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hisana
Вчера в 22:19
«Ответить»
Люди, а какая у вас любимая соцсеть? В какой вы больше всего проводите время? Лично я люблю инстаграм, но решила ей изменить, поскольку достала реклама и бизнес-продвижение. Сейчас тестирую новую сеть "Матрешка", скачала ее в маркете как обычное приложение
https://play.google.com/store/apps/detai...ntera.matreshka
,
https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BC%D...B0/id1304366917
. Пока все нравится, надеюсь все мои друзья скоро перейдут на нее.
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