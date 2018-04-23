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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Нужна обтяжка фигурных стульев. Кто справится с этой задачей?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 16:50 «Ответить»
      Нужна обтяжка фигурных стульев. Кто справится с этой задачей?
      • New! Jokerin Cегодня в 18:15 «Ответить»
        С уверенностью могу сказать, что любая перетяжка мебели выполняется очень качественно, и в максимально краткие сроки работниками этой мастерской http://nn.studioraduga.ru/ . Также, стоит отметить, что работают они по очень низким расценкам.
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