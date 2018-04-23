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    Пн., 23 апреля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Пижама
    • Сегодня! Zebro Cегодня в 12:28 «Ответить»
      Хочу прикупить для себя пижаму. Где можно найти хорошие и качественные, может кто знает? А то у нас в городе зашел в пару магазинов, а там один сплошной Китай.
      • Сегодня! Диденко Cегодня в 12:35 «Ответить»
        Да, сейчас этого Китая полно на рынке, даже в дорогих магазинах можно найти его. Я как-то купил себе белье, а оно все покрасилось. Даже не жалко было выбросить.
        • Сегодня! Самсонова Cегодня в 12:40 «Ответить»
          Я для своего мужа сейчас подбираю пижаму. Хочу подарить ему на День Рождения. Вот на этом сайте понравились мужские пижамы из Италии https://www.pijama.ru/muzhchiny/pizamy-m И качество вроде хорошее. На ваш взгляд, какой самый лучший вариант? Хочу узнать мужское мнение. Заодно, может и для себя что-то подберете.
          • Сегодня! Алла Носова Cегодня в 12:46 «Ответить»
            В торговом центре Муравей на проспекте Ленина есть магазин Сладкий сон. Там большой выбор пижам, халатов, сорочек, как для мужчин, так и для женщин. Можете туда съездить.
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