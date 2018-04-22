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    Вс., 22 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Виниры
    • Сегодня! Xymanama Cегодня в 15:17 «Ответить»
      Я уже собралась ставить виниры, записалась на приём, но поговорила с подругой, и она начала меня отговаривать, что зря я порчу свои зубы и лучше поставить брекеты или капы. Но мне не хочется ждать долго пока зубы выровняются, в общем, я не знаю как правильно поступить, что посоветуете?
      • New! Dylanitt Cегодня в 17:20 «Ответить»
        Естественно, виниры, это круто, потому что можно в кратчайшие промежутки времени добиться такого вида зубов, которого люди, ровняющие зубы брекетами ждут годами. Но вот подумайте, если у вас свои зубы не испорченные стоит ли вам их спиливать и делать виниры. Вы их ставите не навсегда, и потом нельзя на них ничего грызть откусывать, они имеют свойство отпадать в самый неподходящий момент. Так что еще раз хорошо подумайте и ставьте брекеты. Посмотрите сейчас они уже не такие как раньше, и быстрее зубы становятся в нужное положение, требуют не таких частых активаций (это посещение стоматолога для того что бы скорректировать их)
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