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    Вс., 22 апреля 2018г.
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    Тема: Брусчатка.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 13:04 «Ответить»
      Мне нужна гранитная брусчатка, и может кто-то подсказать, где её купить можно? Вчера весь день пытался найти, где она продается у нас в городе по адекватной цене, но так и не нашел.
      • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 13:12 «Ответить»
        А вам именно гранитная брусчатка нужна? Просто изделия из гранита достаточно сложно купить сейчас, и я вообще не уверен в том, что вам удастся найти брусчатку такую у нас в городе где-то.
        • Сегодня! Fades Cегодня в 13:18 «Ответить»
          Мне например вообще не нравится, как гранитная брусчатка выглядит. Клинкерная, как мне кажется, намного лучше смотрится. К тому же и стоит она намного дешевле.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 13:28 «Ответить»
          Купить гранит и изделия из этого камня вы можете например вот здесь - http://www.mgcompany.ru/ . Единственное что - компания эта находится в Москве, но они осуществляют доставку в регионы, и я не думаю, что доставка будет очень дорого стоить. Возможно конечно, что и у нас в городе есть компании, которые занимаются гранитными изделиями, но я ни одной такой компании не знаю.
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