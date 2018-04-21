Нужно купить кабель стандарта ВББШВ 4х95+1х35.
Вот не знаю где и какие именно предложения мне рассматривать. Ищу с одной стороны высокое качество, с другой же стороны интересует меня вопрос оценки лучшего предложения у нас в городе.
Какие рекомендации и советы по поводу покупки будут?
Можно воспользоваться яндекс поиском и найти приличные предложения для анализа и выбора.
И знаете, есть такая фирма как Кабель Москва, вот именно у них и можно купить качественный кабель разного типа стандартов, в то числе там же можно найти в продаже и кабель типа ВББШВ 4х95+1х35. Вот ссылка http://kable-m.ru/product/1208 на предложение, думаю вам стоит ознакомится с ним.