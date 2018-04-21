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    Сб., 21 апреля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Поехал на отдых, и поселился в гостиницу, которая оказалась просто ужасной. Куда жаловаться?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 12:05 «Ответить»
      Поехал на отдых, и поселился в гостиницу, которая оказалась просто ужасной. Куда жаловаться?
      • New! Jokerin Cегодня в 15:20 «Ответить»
        Первым делом, надо составлять претензию, чтобы решить проблему без участия суда. Если не поможет, тогда уже переходить к следующим, более серьёзным, действиям. О том, как собрать доказательства, и что вообще делать, читайте здесь http://www.zpppinf.ru/pretenzii-turoperatoru.html
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