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    Сб., 21 апреля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Колесные диски
    • New! Satir Cегодня в 00:20 «Ответить»
      Подскажите, где в Нижнем Новгороде, взять колесные диски на грузовой автомобиль? По рынку пробежался - не нашел, а разъезжать по городу в поисках, нет времени.
      • New! Alexan Cегодня в 00:25 «Ответить»
        Посмотрите на авторазборках грузовых машин. Там много чего интересного можно отыскать. Запастись неплохими запчастями и значительно дешевле, чем в автомагазинах.
        • New! Marker Cегодня в 00:30 «Ответить»
          А я бы не советовал покупать диски и автозапчасти на разборках. Там качество уже совсем не то что нужно. Лучше потратить время, но найти магазин с оригинальными запчастями от завода.
        • New! Borisich Cегодня в 00:37 «Ответить»
          Ну да, купить диски на грузовое авто - та еще проблема. С легковыми в этом плане намного проще, их везде полно. Но выход есть. Не нужно нигде ездить, искать, можно заказать в интернет-магазине. Я вот здесь себе диски на Камаз Евро нашел, буду заказывать https://kolesa.hartung.ru/catalog/gruzovye_diski/kamaz/. Может и Вы тут, на свой грузовик подберете диски?
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