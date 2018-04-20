МЧС предложило приостановить работу 23 ТРЦ в Нижегородской области



Нижегородское МЧС предложило временно остановить работу 23 торговых центров в регионе из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона 19 апреля.

Всего было выявлено более 4300 нарушений пожарной безопасности. Чаще всего они были связаны с неисправностью пожарной сигнализации, систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения, а также нарушениями в работе запасных выходов. Среди самых крупных объектов до устранения нарушений может быть приостановлена работа ТРЦ «РИО», ТЦ «Открытый материк» и ТЦ «Муравей» в Нижнем Новгороде.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что несмотря на возможные возмущения собственников, руководство региона не будет идти на компромиссы, поэтому будет «жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности».

«Сегодня был рассмотрен важнейший вопрос, связанный с проведением ГУ МЧС по Нижегородской области проверок ТРЦ и иных учреждений с массовым пребыванием людей с точки зрения соблюдения пожарной безопасности. Работа эта продолжается», — подытожил Глеб Никитин.



Обращаем ваше внимание, что с 01 мая 2018 года вступает в силу ГОСТ Р 57974-2017.

Данный ГОСТ уже поддержан Росстандартом.

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