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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Если я буду кулинарные мастер классы посещать, чему меня там научат?
    • Сегодня! dukat Cегодня в 11:07 «Ответить»
      Если я буду кулинарные мастер классы посещать, чему меня там научат?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 12:57 «Ответить»
        Насчёт всех - гарантировать не буде. Однако, я просто замечательно научился готовить, посещая вот этот кулинарный мастер класс. Дело в том, что тут к каждому посетителю относятся с пониманием, и обучают, исходя из возможностей.
        • Сегодня! Админ Cегодня в 13:02 «Ответить»
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