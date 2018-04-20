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    Пт., 20 апреля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Каким образом ребёнка к ВПР за 5 класс подготовить?
    • Сегодня! dukat Cегодня в 10:53 «Ответить»
      Каким образом ребёнка к ВПР за 5 класс подготовить?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 13:25 «Ответить»
        Сделать это, собственно говоря, совсем не трудно. Перейдите по данной ссылке http://gdzotl.ru/vpr/vpr-5-klass/ . Вы попадёте на страницу, которая содержит в себе все необходимые материалы для подготовки. Скачивайте наиболее подходящий, и всё.
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