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Пт., 20 апреля 2018г.
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Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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Тема: Кто может помочь с сайтом?
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Сегодня!
falling
Cегодня в 08:29
«Ответить»
Кто мне сможет помочь с моим сайтом? Заметил, что последние недели сайт бывает временно недоступен. Раньше такого не было никогда. Может это дело в хостинге? Или это ddos атаки такие?
Сегодня!
Люсси
Cегодня в 12:17
«Ответить»
Найдите программиста, может фрилансера поищите, недорого сделает всё вам. На счет ддос атак, я сомневаюсь. Или у вас на столько популярный и посещаемый сайт? Просто мне не понятно.
Сегодня!
Evelyn
Cегодня в 12:50
«Ответить»
Может и ддос атаки, но что-то я сомневаюсь. Обычно атакуют какие-то супер популярные ресурсы, с целью навредить. Могут просто баловаться, людям делать нечего. Не знаю даже, как с таким бороться.
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