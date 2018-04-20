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    Тема: Кто может помочь с сайтом?
    • Сегодня! falling Cегодня в 08:29 «Ответить»
      Кто мне сможет помочь с моим сайтом? Заметил, что последние недели сайт бывает временно недоступен. Раньше такого не было никогда. Может это дело в хостинге? Или это ddos атаки такие?
      • Сегодня! Люсси Cегодня в 12:17 «Ответить»
        Найдите программиста, может фрилансера поищите, недорого сделает всё вам. На счет ддос атак, я сомневаюсь. Или у вас на столько популярный и посещаемый сайт? Просто мне не понятно.
        • Сегодня! Evelyn Cегодня в 12:50 «Ответить»
          Может и ддос атаки, но что-то я сомневаюсь. Обычно атакуют какие-то супер популярные ресурсы, с целью навредить. Могут просто баловаться, людям делать нечего. Не знаю даже, как с таким бороться.
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