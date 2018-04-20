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    Пт., 20 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Диабет
    • New! Kenn Cегодня в 00:09 «Ответить»
      Дорогие форумчане, кто живет с этой болезнью? В последнее время какая то сухость во рту появилась и поджелудочная слегка побаливать.. В город ехать далеко, поэтому к врачу пока не ходил, да и некогда потому как работа. Что это может быть?
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