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    Тема: Автомобиль
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 14:04 «Ответить»
      Мне понадобилось авто, по большей части для бизнеса – встретить партнёров в аэропорту, к клиентам съездить, и так далее. Как считаете, какую машину лучше всего взять? Дело развивается, но на данный момент выделить большую сумму навряд ли получится.
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 14:07 «Ответить»
        Ну, если огромных денег у Вас нет - значит, нужно в лизинг машину брать, и всякие там БМВ и Мерседесы сразу отпадают. Посмотрите на марки подешевле, которые будут, в принципе, не менее комфортными для езды, и стильными по внешнему виду. Например, можно в лизинг Вольво взять. Посмотрите на их фото здесь http://volvoleasing.ru/ . От Вас нужно только выбрать модель.
        • Сегодня! dukat Cегодня в 14:11 «Ответить»
          Ну да, для таких целей Вольво хорошо подойдёт. И выглядит круто, и всегда считалось самым безопасным автомобилем, с самых первых моделей.
          • Сегодня! Xirthare Cегодня в 14:14 «Ответить»
            Немца и правда не обязательно покупать. Присмотритесь к Киа, Хюндай, и другим подобным маркам авто. Они стоят намного дешевле, но сами по себе – отличные.
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