Мне понадобилось авто, по большей части для бизнеса – встретить партнёров в аэропорту, к клиентам съездить, и так далее. Как считаете, какую машину лучше всего взять? Дело развивается, но на данный момент выделить большую сумму навряд ли получится.
Ну, если огромных денег у Вас нет - значит, нужно в лизинг машину брать, и всякие там БМВ и Мерседесы сразу отпадают. Посмотрите на марки подешевле, которые будут, в принципе, не менее комфортными для езды, и стильными по внешнему виду. Например, можно в лизинг Вольво взять. Посмотрите на их фото здесь http://volvoleasing.ru/ . От Вас нужно только выбрать модель.