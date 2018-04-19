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    Тема: Режимы работы маршрутизатора
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 13:06 «Ответить»
      Практически все ADSL маршрутизаторы могут работать в двух режимах — режим bridge и router. Если в вашей модели нет обоих режимов, значит нужно либо обновить прошивку http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...bridge-i-router либо это достаточно редкий случай, и ваша модель эти оба режима не поддерживает.
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