Немецкое качество в приоритете во многих сферах, и образование в Германии — ещё одно тому подтверждение. Рейтинговые международные университеты, высокие стандарты обучения, выбор специальностей, который удовлетворит любого, и никаких вступительных экзаменов — похоже на сказку. Но это реалии для тех, кто желает получить высшее образование в Германии и в придачу диплом, которому позавидуют все конкуренты на высокооплачиваемые вакансии. Если раньше об учёбе в европейских странах можно было только мечтать, то нынешние условия поступления позволяют стать студентом зарубежного вуза каждому, кто знает иностранный язык и имеет хорошие баллы в аттестате. А после окончания учёбы не составит труда найти работу, а может и остаться здесь жить.Подробнее на: