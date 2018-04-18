Высшее образование в США становится осуществимой мечтой более полумиллиона студентов-иностранцев каждый год. Молодёжь с дипломами американских вузов получает высокооплачиваемую работу в США и в других странах. Почти четверть из перечня 200 лучших вузов мира — университеты Америки.Образование в США для россиян Гибкость — главная отличительная черта системы высшего образования в Америке. Возможно вы удивитесь, но студентам не предоставляют расписание, которому они должны неуклонно следовать. Да, согласно требованиям учебной программы, есть несколько обязательных дисциплин в каждом направлении, которые необходимо пройти для получения диплома. Как правило, обязательные предметы изучают в первые годы, а предметы на выбор можно распределять, исходя из загруженности студента и преподавателя. Такой подход требует дисциплинированности, но в то же время позволяет подрабатывать и совмещать учёбу с хобби. Преимущества образования в США можно перечислять долго. Но самое важное — то, ради чего в принципе осваивают профессию, — перспективы трудоустройства и получения высокооплачиваемой работы по специальности. После обретения глубокой теоретической и практической базы и завершения обучения в американском вузе выпускники становятся востребованными специалистами в своём направлении. По последним данным лидирующими направлениями американских и зарубежных студентов остаются бизнес-администрирование и менеджмент. Сразу за ними идут инженерные науки и математика. Не теряют своих позиций ИT и медицина.Подробнее на: