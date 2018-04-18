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    Ср., 18 апреля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Вязание
    • New! Tarada Cегодня в 12:03 «Ответить»
      А где можно посмотреть как вязать одежду ?
      • New! Hann Cегодня в 12:14 «Ответить»
        Недавно открыла для себе отличные и очень красивые схемы для того, как можно связать себе белую ажурную юбку с шиком на сайте http://verena.ru/vyazanie-spicami/belaya...aya-yubka-7982/ и никаких претензий к мастерам и к сайту нет. Сайт отличный, все в лучшем виде, очень быстро разобралась и поняла все что нужно, все подошло по размерам и дизайну, все красивое и стильное, главное – очень теплое и все на месте сидит, всем очень довольна, очень сложно найти такую отличную схему в интернете, а тут раз – и все есть!
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