Недавно открыла для себе отличные и очень красивые схемы для того, как можно связать себе белую ажурную юбку с шиком на сайте http://verena.ru/vyazanie-spicami/belaya...aya-yubka-7982/ и никаких претензий к мастерам и к сайту нет. Сайт отличный, все в лучшем виде, очень быстро разобралась и поняла все что нужно, все подошло по размерам и дизайну, все красивое и стильное, главное – очень теплое и все на месте сидит, всем очень довольна, очень сложно найти такую отличную схему в интернете, а тут раз – и все есть!