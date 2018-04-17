Далёкая Новая Зеландия — не самый очевидный выбор для тех, кто интересуется образованием за рубежом. Однако эта прекрасная страна имеет массу преимуществ перед такими популярными направлениями как США или Великобритания.Образование в Новой Зеландии для россиян Открытая иммиграционная политика: выпускник новозеландского вуза имеет возможность остаться в стране для получения опыта работы по специальности. Право на работу во время обучения: 20 часов в неделю во время учебного года и 40 часов в неделю в каникулы. Доступная стоимость учебных программ в сравнении с Австралией, США или Великобританией. Партнёрские визы для супругов студентов с правом на работу. Рабочих мест больше, чем квалифицированных кадров. Полученная в Новой Зеландии квалификация будет признаваться по всему миру. Комфортные условия для жизни, стабильная экономика и безопасность. Разнообразная природа и мягкий климат в течение всего года.Подробнее на: