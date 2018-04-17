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    Вт., 17 апреля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Пластиковые ящики
    • Сегодня! Диденко Cегодня в 10:54 «Ответить»
      Занимаюсь транспортировкой и продажей овощей. Мне срочно нужны пластиковые ящики. Может кто знает, где их можно купить. А то самому искать ездить по магазинам некогда.
      • Сегодня! Zebro Cегодня в 11:00 «Ответить»
        А в ОБИ или IKEA вы смотрели. Можно было хотя бы туда съездить. Уверен, что там есть. Еще можете посмотреть в Маскидоме, там тоже есть товары для транспортировки грузов.
        • Сегодня! Антон Фомин Cегодня в 11:13 «Ответить»
          Мне тоже нужны ящики для работ на моем дачном участке. Он у меня довольно большой, и я на нем занимаюсь выращиванием овощей. Набрал несколько ящиков для рассады в Максидоме, но мне мало, нужны еще пластиковые ящики для овощей. Нашел их вот на этом сайте. В конце месяца хочу заказать большую партию. Посмотрите, может и вы подберете что-нибудь.
          • Сегодня! Самсонова Cегодня в 11:18 «Ответить»
            Еще можете заказать в интернет-магазине Агроном. Мы там иногда заказываем оборудование и материалы для работы на огородах и ферме. И в этом магазине часто поводят акции и делают скидки.
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