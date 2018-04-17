У моей любимой мамочки скоро День Рождения, а я что-то не могу подобрать для нее подарок. Хочется ее как-то удивить, только вот как, не знаю. Помогите мне выбрать подарок, поделитесь идеями? Деньги не вопрос, мог потратить кругленькую сумму. Мамочка моя старается хорошо выглядеть, любит вышивать, а исполняется ей 56 лет.
Посмотрите драгоценные камни на сайте интернет магазина GemLovers: https://gemlovers.ru/. Вы могли бы для мамочки подобрать какой-то драгоценный камень. Потом можно обратиться к ювелиру, и заказать изготовление украшения с этим камнем. Например перстень, или брошь с гравировкой. Такой подарок на всю жизнь ей запомниться, а это главное.
У моей мамы недавно только был День Рождения, я тоже долго думал над подарком. В итоге подарил ей путевку на отдых, и не прогадал. Как оказалось моя мама давно мечтала побывать за границей, а сама позволить себе такой отдых не могла, и мне не говорила. Может и вам такой подарок сделать своей маме?
А я считаю, что подарки нужно дарить исходя из увлечений человека. Вот ваша мама любит вышивать, так может вы ей какой-то набор для вышивания подарите? Например, набор алмазной вышивки купить можно в этом интернет магазине http://artxobby.ru/. Мне кажется ваша мама оценит такой подарок по достоинству, и ей он очень понравится.