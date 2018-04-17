Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 17 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 56 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: У мамочки скоро День Рождения
    • Сегодня! Ger Cегодня в 09:10 «Ответить»
      У моей любимой мамочки скоро День Рождения, а я что-то не могу подобрать для нее подарок. Хочется ее как-то удивить, только вот как, не знаю. Помогите мне выбрать подарок, поделитесь идеями? Деньги не вопрос, мог потратить кругленькую сумму. Мамочка моя старается хорошо выглядеть, любит вышивать, а исполняется ей 56 лет.
      • Сегодня! Letyashaya Cегодня в 09:22 «Ответить»
        Подарите маме огромный букет роз, можно даже 101 заказать. Поверьте, она будет в восторге, и такой подарок ей понравится. Тем боле у вас нет проблем с финансами, и вы можете потратиться.
        • Сегодня! MarinaB Cегодня в 09:27 «Ответить»
          Посмотрите драгоценные камни на сайте интернет магазина GemLovers: https://gemlovers.ru/. Вы могли бы для мамочки подобрать какой-то драгоценный камень. Потом можно обратиться к ювелиру, и заказать изготовление украшения с этим камнем. Например перстень, или брошь с гравировкой. Такой подарок на всю жизнь ей запомниться, а это главное.
          • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 09:31 «Ответить»
            У моей мамы недавно только был День Рождения, я тоже долго думал над подарком. В итоге подарил ей путевку на отдых, и не прогадал. Как оказалось моя мама давно мечтала побывать за границей, а сама позволить себе такой отдых не могла, и мне не говорила. Может и вам такой подарок сделать своей маме?
            • Сегодня! Zimazima Cегодня в 09:36 «Ответить»
              А я считаю, что подарки нужно дарить исходя из увлечений человека. Вот ваша мама любит вышивать, так может вы ей какой-то набор для вышивания подарите? Например, набор алмазной вышивки купить можно в этом интернет магазине http://artxobby.ru/. Мне кажется ваша мама оценит такой подарок по достоинству, и ей он очень понравится.
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Обзор БМВ1(1) АвтоФорумSlavaааCегодня в 15:49Slavaаа Cегодня в 15:49
            Куда бы отдохнуть погнать, с приходом весны ??!!!!10(1) Туризм, путешествияBoltik602.04.18 в 18:52Lena10963 Cегодня в 15:09
            путишествие10(2) Туризм, путешествияКузьма Кармук28.03.18 в 14:50Мастер Cегодня в 15:05
            Пошив одежды1(1) Мода, одежда, обувьViktoriya456Cегодня в 15:04Viktoriya456 Cегодня в 15:04
            Проекционная витрина2(1) Технический прогресс, инновацииLopatnikCегодня в 03:34Jurino Cегодня в 14:43
            Небулайзер для ингаляций с прополисом1Медицина и ЗдоровьеВладислав569Cегодня в 14:14Владислав569 Cегодня в 14:14
            Книги72Литературный форумjulia_from_jul14.06.11 в 12:47Varava Cегодня в 14:11
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2018г.

            Форум Нижнего Новгорода