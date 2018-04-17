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    Вт., 17 апреля 2018г.
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    Тема: ВВК при увольнении из армии
    • Сегодня! Duferen Cегодня в 02:16 «Ответить»
      Привет. Обязательно ли нужно проходить ВВК при увольнении из армии?
      • New! Jurino Cегодня в 02:42 «Ответить»
        Смотря по какой причине Вы увольняетесь. Я могу рекомендовать заглянуть на сайт http://nagrazhdanke.ru/vopros-otvet/vvk-pri-uvolnenii/ там очень подробно юрист отвечает на этот вопрос, сможете основательно разобраться нужно ли проходить ВВК
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