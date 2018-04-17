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Вт., 17 апреля 2018г.
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Форум: Мужской форум - мужские темы
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Тема: ВВК при увольнении из армии
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ВВК при увольнении из армии
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Сегодня!
Duferen
Cегодня в 02:16
«Ответить»
Привет. Обязательно ли нужно проходить ВВК при увольнении из армии?
New!
Jurino
Cегодня в 02:42
«Ответить»
Смотря по какой причине Вы увольняетесь. Я могу рекомендовать заглянуть на сайт
http://nagrazhdanke.ru/vopros-otvet/vvk-pri-uvolnenii/
там очень подробно юрист отвечает на этот вопрос, сможете основательно разобраться нужно ли проходить ВВК
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Технический прогресс, инновации
Lopatnik
Cегодня в 03:34
Lopatnik
Cегодня в 03:34
ВВК при увольнении из армии
2
(1)
Мужской форум - мужские темы
Duferen
Cегодня в 02:16
Jurino
Cегодня в 02:42
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8
(1)
Строительство и ремонт
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18.03.18 в 19:56
kuka6
Cегодня в 02:40
Интерфейс сайта интернет-магазина
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Маркетинг, Реклама, Дизайн
Jusa
07.04.18 в 19:42
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Cегодня в 02:40
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(1)
Компьютеры, смартфоны, гаджеты
Oldmen65
Вчера в 14:52
kuka6
Cегодня в 02:40
Хочу набор мебели для ванной, комплект типа
6
Мода, одежда, обувь
Oldmen65
17.03.18 в 02:15
EvaSD
Cегодня в 02:15
Шкаф
8
Мебель, интерьеры, дом
serezha777
13.01.18 в 22:50
EvaSD
Cегодня в 02:11
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