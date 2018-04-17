Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 17 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 45 посетителей
    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Ящики
    • Антон Фомин Вчера в 23:21 «Ответить»
      Занимаюсь транспортировкой и продажей овощей. Мне срочно нужны пластиковые ящики. Может кто знает, где их можно купить. А то самому искать ездить по магазинам некогда.
      • Самсонова Вчера в 23:28 «Ответить»
        А в ОБИ или IKEA вы смотрели? Можно было хотя бы туда съездить. Уверена, что там есть. Еще можете посмотреть в Маскидоме, там тоже есть товары для транспортировки.
        • Диденко Вчера в 23:37 «Ответить»
          Если ездить некогда, то можно же заказать в интернет-магазине. Вот, например, посмотрите этот сайт Вам ведь такие пластиковые ящики для овощей нужны? У них есть доставка по России. Я тоже планирую в скором времени заказать себе несколько штук, в хозяйстве нужны будут. Старые совсем уже поломались.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода